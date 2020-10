Was übrig bleibt

Was bleibt übrig von dem, was vorher war? Diese Titel-Frage stelle ich mir momentan in Bezug auf diverse Themen.

Ich schreibe diese Kolumne zum ersten Mal von Urtenen aus, genauer gesagt am ersten Abend, den wir in unserer neuen Wohnung verbringen, in einem noch grös seren Haus mit noch mehr Mitbewohner*innen. Unsere WG ist zu einer veritablen Generationen-Gemeinschaft geworden. Das bedeutet auch Abschied von unserem Haus in Bolligen und der grandiosen Aussicht dort. Neue Arbeitswege, neue Einkaufswege. Neue Lichtstimmungen, die die Tageszeiten ankündigen. Neue Gerüche, Geräusche, neue Gesichter, die einem regelmässig begegnen werden. Nun werden in der Wohngemeinschaft die Konstellationen durcheinandergeworfen, und was bleibt übrig, von dem was vorher war? Welche…