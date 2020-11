Die Frutigerin Kathrin Jungen hat als Hundezüchterin ihr Traumhobby gefunden. Diese Leidenschaft hat ihr geholfen, eine schwierige Lebensphase zu überwinden.

IRENE HEBER

Plötzlich ist die Tierarztpraxis mit Leben gefüllt: Kathrin Jungen ist soeben eingetreten, mit einem riesigen Hundekorb am Arm, der fast überquillt. Darin befinden sich fünf kleine Chihuahua-Welpen, zarte zwölf Wochen alt. Ununterbrochen quirlig in Bewegung, blicken sie neugierig in diese unbekannte Welt. Um den Korb herum tänzeln zwei ausgewachsene Chihuahuas, Mutter Piccolina und Vater Gino, die ihre Kleinen ständig im Auge behalten. Kathrin Jungen reagiert schnell auf die ständig wechselnden Situationen im Hundekorb und setzt den überbordenden Aktivitäten der Hündchen mit sicheren Handgriffen Grenzen.

Was geschieht hier…