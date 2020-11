Während ihres kompletten Berufslebens hat Margrit Rubin am Inforama in Hondrich angehende Bäuerinnen in Hauswirtschaft unterrichtet. Als Pensionierte blickt sie nun auf eine ereignisreiche und kreative Zeit zurück.

43 Jahre am Inforama Berner Oberland im selben Job – und nie wurde es langweilig: Dieses Fazit zieht Margrit Rubin aus Aeschi rückblickend. Denn jetzt ist die Hauswirtschaftslehrerin in Pension gegangen.

In Sachen Herausforderung habe sich der Kreis geschlossen, berichtet sie. «Als theoriestarke Lehrerin bekam ich es 1977 in Hondrich mit Auszubildenden zu tun, die oftmals älter und praxisorientierter waren als ich. Und jetzt zum Schluss das Corona-Jahr, in dem plötzlich Fernunterricht und ein versierter Umgang mit den neuen Medien gefragt waren.» Obschon sie sich…