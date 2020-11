Christian Schranz durfte im Herbst sein Diplom als Bergführer entgegennehmen und wurde bereits in den Bergführerverein Adelboden aufgenommen. Im Leben und im Beruf weiss er, wo es langgeht.

YVONNE SCHMOKER

Vor drei Jahren hat der Adelbodner Christian Schranz seine Ausbildung zum Bergführer mit 45 Bergbegeisterten begonnen. Nur 27 Teilnehmer, darunter drei Frauen, konnten mit ihm am 17. September in Verbier am letzten Tag des zweiwöchigen, strengen Führerkurses ihr eidgenössisches Bergführerdiplom entgegennehmen. «Ich habe den Schritt in den Bergführerberuf gewagt und nach einer strengen und anspruchsvollen Ausbildung beim Schweizerischen Bergführerverband SBV die Tür zu einer verantwortungsvollen und interessanten Tätigkeit geöffnet», blickt der 27-Jährige zufrieden in seine Zukunft.

Wie…