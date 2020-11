Gibt es einen Zusammenhang zwischen den toten Blausee-Forellen und der Baustelle im Lötschberg? Um das zu klären, fordern zwei Frutigländer Grossräte Aufklärung – und mehr Kontrollen. Die Regierung will jedoch die laufenden Ermittlungen abwarten. Trotzdem empfiehlt sie die Motion zur Annahme. Mit-Initiant Kurt Zimmermann ist nur teilweise zufrieden.

BIANCA HÜSING

Die Vorwürfe der Blausee AG wiegen schwer, und entsprechend gross war die Aufmerksamkeit, die die Medienkonferenz des Unternehmens am 17. September erhielt. Auch die Politik zögerte nicht lang: Noch am selben Tag lancierten die Frutigländer Grossräte Ernst Wandfluh und Kurt Zimmermann (beide SVP) eine Motion mit dem programmatischen Titel «Lückenlose Aufklärung der Ereignisse in der Region Blausee». Zimmermann und Wandfluh…