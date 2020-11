FUSSBALL Das Derby zwischen Reichenbach und Frutigen hätte einen spannenden Abschluss der Hinrunde darstellen können. Doch die Pandemie sorgte für einen abrupten Unterbruch der Saison. Nun hoffen die Reichenbacher Kicker auf die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Dezember.

MICHAEL MAURER

Grosser Zuschaueraufmarsch, ein vom Anpfiff bis zum Abpfiff heiss umkämpftes «rundes Leder» und würdiges Feiern nach dem Match – all das gehört auf dem Gand in Kien dazu, wenn das Nachbarschaftsduell zwischen Reichenbach und Frutigen stattfindet. Entsprechend gut hatte man sich auf das für den 24. Oktober angesetzte Spiel vorbereitet. Peter Kunz, Trainer der Reichenbacher Drittligisten, war vom Formstand seiner Equipe überzeugt: «Wir wären sicher gewappnet gewesen.» So wurde auch noch am…