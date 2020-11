SCHIESSEN Im Oberland kämpfen 28 Gruppen erstmals in zwei Disziplinen (stehend frei und mit Auflage) um die G10m-Meistertitel in fünf Kategorien. Der Wettkampf dauert bis in den Februar hinein.

Im Modus der letztjährigen Saison waren die Auflageschützen noch im gleichen Wettkampf integriert. Nun haben sie erstmals ihre eigene Disziplin, in der insgesamt elf Gruppen à drei Schützinnen und Schützen in zwei Kategorien starten. Stehend frei nehmen insgesamt 17 Gruppen mit je vier SchützInnen in drei Kategorien an der G10m-Meisterschaft 2020 / 21 teil. Zusammengezählt bestreiten also rund 100 SchützInnen den Wettkampf im ganzen Oberland.

Reichenbacher erzielen Höchstresultat

Nur die zweite Gruppe der Stadtschützen Thun musste wegen der Corona-Abstandsregeln aus Kapazitätsgründen Forfait geben.…