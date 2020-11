Letzte Woche wurde die TV-Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» aus dem Berner Oberland ausgestrahlt. Den Anfang machte am Montag Claudia Schranz aus Frutigen. Die Gastgeberin erlebte eine spannende Drehwoche, war nach der Ausstrahlung aber auch ein bisschen ernüchtert.

KATHARINA WITTWER

«Es ist wohl fast zwei Jahre her, dass ich beim Schweizer Fernsehen meinen Wunsch deponierte, in der damals neuen Fernsehsendung ‹Mini Schwiiz, dini Schwiiz› Frutigen vorzustellen. Nachdem dieser Ort im März 2019 bereits zum Zuge gekommen war, war für mich die Sache gelaufen», erzählt Claudia Schranz. Umso überraschter war sie, als sie ein Jahr später für ein Casting angefragt wurde. Dieses fand auf der Hängebrücke Hohstalden statt. Sie muss ihre Sache gut gemacht haben, denn bereits am folgenden Tag…