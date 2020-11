Zusätzlich wird der Kanton Bern in Belp nahe dem Flugplatz ein Schnelltestzentrum einrichten, das nächste Woche den Betrieb aufnehmen wird, heisst es in einer Mitteilung der bernischen Staatskanzlei. Über den genauen Zeitpunkt der Eröffnung und über die Testempfehlungen (Schnelltest oder PCR-Test) werde später separat informiert. Das Drive-in-Testzentren in Bern bleibt normal geöffnet und bieten weiterhin die PCR-Tests an.