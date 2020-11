David Stoller-Allenbach wurde am 11. März 1938 an Ried geboren. Er durfte im Kreis einer jüngeren Schwester und sieben älterer Halbgeschwister auf einem kleinen Bauernbetreib an Ried aufwachsen. Die Zeiten waren schwer für die Mutter. Weil der Vater im Militär diente und später in der Schiefergrube arbeitete, lastete eine grosse Verantwortung für die Familie auf ihren Schultern. Da hiess es schon von klein auf mithelfen und füreinander da sein, wenn etwas zu Essen auf dem Tisch stehen sollte. Nach der höheren Schule an Ried – immerhin auf 1100 m ü. M. – war in der damaligen Zeit noch klar, dass man zu Hause blieb, um zu helfen. Der Vater von David war herzkrank und litt an einer Schieferlunge, und schon kurz nach Schulaustritt übernahmen David und sein Bruder Hans den elterlichen…