Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern erhöhte sich im Oktober 2020 um 323 Personen auf 14 941. Die Quote blieb unverändert bei 2,6 Prozent (Schweiz: unverändert 3,2 Prozent).

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit im Oktober erklärt sich grösstenteils mit saisonalen Effekten. Den grössten Anstieg verzeichnete dabei das Gastgewerbe. Für die touristische Zwischensaison ist diese Entwicklung nicht aussergewöhnlich. Hauptsächlich betrifft sie das Berner Oberland. Auch das Baugewerbe verzeichnete einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosigkeit stieg in sechs von zehn Verwaltungskreisen an, in den übrigen Verwaltungskreisen des Kantons blieb sie stabil. Den grössten Anstieg verzeichnete die touristisch geprägte Region Interlaken-Oberhasli. Im Verwaltungskreis…