Bis am Sonntag, 29. November, ist die Bahn täglich in Betrieb, das Berghaus ist unter Einhaltung der Corona-Massnahmen geöffnet. Die Saisonabos bleiben gültig, zudem gibt es das Abendbillett (halber Preis) bereits ab 14.30 Uhr. Kulinarische Abendfahrten mit Fondue Rustique werden noch am Freitag und Samstag angeboten. Übernachtungen sind freitags und samstags möglich.

PRESSEDIENST NIESENBAHN AG

Alle Angebote sind unter www.niesen.ch/webshop buchbar, weitere Informationen zur Saisonverlängerung gibt es auf www.niesen.ch