Die ersten der neuen Hotelzimmer im Dachgeschoss des Frutigresorts waren bereits Mitte Oktober bezugsbereit. Der letzte Feinschliff an den übrigen ist nach Angaben der Betreiber in vollem Gange. Die insgesamt elf Zimmer seien schlicht, verfügten über einen Balkon respektive eine Dachterrasse und böten Platz für 38 Gäste, teilte das Frutigresort am Montag mit. Einige liessen sich mit Verbindungstüren zu Familienzimmern umfunktionieren, vier hätten eine Galerie mit einem kleinen Spielplatz integriert.

Tablets, Glasfaser und Gratisbusfahrt

In Sachen Nachhaltigkeit wollen die Eigentümer nach eigenen Angaben Akzente setzen. Man habe Schweizer Holz eingesetzt und auf dem Dach eine Photovoltaikanlage montiert, um das Haus und die Freizeitanlagen mit Solarenergie zu versorgen. Seit Herbst 2019…