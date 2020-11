Im hohen Alter von 92 Jahren ist Ernst von Känel-Haug am 30. September 2020 von seiner Krankheit erlöst worden. Während seines Aufenthalts im Altersheim Adelmatt war es stets sein grösster Wunsch, wieder nach Hause, in sein trautes Heim, zurückzukehren.

Ernst von Känel wurde am 17. Oktober 1928 als jüngster Sohn von Gottfried und Marie von Känel-Luginbühl geboren. Zusammen mit seinen beiden älteren Geschwistern Gottfried und Hedwig verbrachte Ernst seine nicht immer einfache Kindheit in Aeschiried. Nach den obligatorischen Schuljahren während der Kriegszeit erfolgte ein einjähriger Welschland-Aufenthalt in der Nähe von Lausanne. Mit den Arbeiten als «Ausläufer» in einer Bäckerei konnte er seine Französischkenntnisse vertiefen. Nach der Rekrutenschule im Jahr 1948 absolvierte Ernst seine…