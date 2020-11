Die Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Fischsterben sind seit September öffentlich, objektive Beweise dafür fehlen aber bis heute. In dieser Phase der Ungewissheit bemühen sich alle Parteien um die Deutungshoheit – aktuell ist die Vigier Holding AG an der Reihe.

JULIAN ZAHND

An Messungen mangelt es nicht: Bereits im September legte die Blausee AG Ergebnisse eigener Wasserproben vor. Die Resultate würden auf einen Zusammenhang zwischen illegal deponiertem Gleisaushub in Mitholz und dem Fischsterben im Juni schliessen lassen, hiess es in einer Medienmitteilung.

Weitere Erhebungen lieferten jedoch ganz andere Resultate: Das Material sei nicht stark verschmutzt gewesen, sagte das kantonale Amt für Wasser und Abfall, eine Auswirkung auf die Umwelt daher unwahrscheinlich. Die Steinbruch +…