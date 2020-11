LESERBILDER Lange dauert er jeweils nicht, der goldene Herbst. Doch für die wachen Naturbeobachter aus unserer Leser- und Autorenschaft reichte die Zeit allemal, sich von den schönsten Szenen ein Bild zu machen:

Die Abendstimmung an der Engstlige (Bild 1) knipste Paul Wermuth aus Frutigen Ende Oktober. Ebenfalls in diesem Zeitraum war der Frutiger Martin Wenger unterwegs. Zu seinen «Trophäen» gehören eine prachtvolle Birke in Aeschiried (Bild 2) sowie eine Herbstzeitlose, die vor dem Gehrihorn posiert (Bild 3). Weshalb sich der Admiral (Bild 4) auf den Spiezer Reben niedergelassen hatte, fand Yvonne Baldinini aus Thun zwar nicht heraus. Ein Foto war ihr das Sujet aber allemal wert. Ebenfalls prächtig ins Bild passt der Ausblick vom Engelhorn im Suldtal auf den Thunersee (Bild 5), den…