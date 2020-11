Bäderprojekt «Erlebnisbad»

In der Gemeinde besteht seit längerer Zeit die Bestrebung, ein öffentliches Erlebnisbad zu realisieren. Nachdem sich das einst auf dem Nevada- und Schulerareal geplante Alpenbad als nicht realisierbar erwiesen hatte, begann eine Gruppe des Vereins «Für Adelboden» mit der Suche nach einer anderen Lösung. Mit der Aqua-Spa-Resorts AG wurde eine Partnerin angebunden, die viel Erfahrung in der Planung, im Bau und in der Realisierung von Erlebnisbädern und Spa-Angeboten aufweist. Es wird angestrebt, das Bad durch die Aqua-Spa-Resorts AG, die bereits sechs Badeanlagen in der Schweiz betreibt, zu realisieren und zu betreiben. Es soll in einer Grösse erstellt werden, die wirtschaftlich tragbar ist. Mit dem Erlebnisbad will die Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Gemeinde die…