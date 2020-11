Gemeindeversammlung vom 27. November 2020

Unter Einhaltung der aktuell gültigen Covid-19-Schutzmassnahmen soll die ordentliche Herbstgemeindeversammlung vom 27. November wie geplant über die Bühne gehen. Gemäss der Verordnung über die Maskentragpflicht zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie gilt ab dem 12. Oktober 2020 im Kanton Bern eine Maskentragpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen. Alle TeilnehmerInnen sind deshalb verpflichtet, eine Maske zu tragen. Die Gemeinde stellt hierfür kostenlos Exemplare zur Verfügung. Personen, die an der Gemeindeversammlung sprechen, dürfen für die Dauer ihres Vortrages die Maske abnehmen. Weiter werden die Kontaktdaten erfasst und nach 14 Tagen vernichtet.

Folgende Traktanden stehen an:

1. Jungbürgerfeier Jahrgang 2002;

2. Kommissionswahlen;…