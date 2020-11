Gemeindeversammlung: Nur Teilrevision der Gemeindeordnung und Budget 2021

Sofern es die Covid-19-Massnahmen zulassen, soll die ordentliche Herbst-Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2020 wiederum in der Dreifachsporthalle Widi stattfinden. Aufgrund der grosszügigen Platzverhältnisse können die Vorgaben des BAG eingehalten werden. Die Traktandenliste wird jedoch mit zwei Sachgeschäften (Teilrevision der Gemeindeordnung und Budget 2021) sowie dem Traktandum «Verschiedenes» bescheiden ausfallen.

Im Zusammenhang mit den aktualisierten Bildungsstrukturen der Gemeinde Frutigen müssen verschiedene, meist redaktionelle Änderungen in der Gemeindeordnung (GO) vorgenommen werden. Zudem soll der bisherige Anhang 4 «Schulreglement» aufgehoben und künftig – wie die übrigen Reglemente – zum Sachgeschäft…