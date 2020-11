Beiträge an Eisbahn Kandersteg und RLZ Frutigen

Wie in früheren Jahren unterstützt die Gemeinde die Kunsteisbahn Kandersteg für die Wintersaison mit einem Betriebsbeitrag in Höhe von 3000 Franken. Als Gegenleistung ermöglicht die Kunsteisbahn Kandersteg den Einwohnern der Gemeinde Kandergrund, die Eisbahn bei freiem Eislauf gratis zu nutzen.

Das regionale Leistungszentrum (RLZ) Ski alpin BOSV Frutigen ist seit etlichen Jahren in der Betreuung und Förderung des Skinachwuchses erfolgreich. Der Gemeinderat richtet dem RLZ auch für diekommende Wintersaision einen Beitrag in Höhe von 1100 Franken aus.

Ehrungsanlass abgesagt

Bereits im Frühling musste der Ehrungsanlass für im Jahr 2019 erbrachte, hervorragende Leistungen verschoben werden. Leider lassen die Massnahmen zum Schutz vor dem…