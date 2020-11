Es Värsli

Meine Grossmutter hatte es nicht so mit dem Lesen. Sie war eine Bauersfrau und arbeitete von früh bis spät. Wenn sie mal las, dann am liebsten kurze und, wenn möglich, berndeutsche Erzählungen.

Bei uns zu Hause war diese Art von Literatur eher rar, meine Eltern fanden die Texte mühsam zu lesen und monierten die nicht existierende Rechtschreibung im Schweizer Dialekt.

So beschränkte sich mein Konsum von Dialektbüchern auf die Ferien bei den Grosseltern. Ich genoss das Lesen in meiner Sprache. Die Texte berührten mich auf eine andere Art, als das hochdeutsche Texte vermochten. Irgendwie ging dieses geschriebene Berndeutsch direkt in mein Herz.

Vielleicht ist diese Kindheitserinnerung mit ein Grund dafür, dass ich besonders an Weihnachten Geschichten in Dialekt liebe.

Eine…