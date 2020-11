Auf den Tag genau nach 20 Jahren übergaben Willy und Ruth Mägert am 1. November ihr Geschäft an Tochter Jeannette. Solange wegen Covid-19 allgemeine Unsicherheit herrscht, ändert sich für die Kundschaft nichts.

KATHARINA WITTWER

Jeden Tag von kurz nach halb sieben bis abends mindestens um acht Uhr bedienten entweder Willy oder Ruth Mägert die Kundschaft in ihrem Kiosk am Aeschiner Dorfplatz. «Gemeinsam in die Ferien gefahren sind wir nie. Auch nicht, als ich noch in meinem erlernten Beruf als Schreiner arbeitete. Wir wohnen in Aeschiried, und dort fühlt man sich eh fast wie in den Ferien», erzählt Willy Mägert und fügt gleich an, dass es finanziell gar nicht drin gelegen hätte, eine Aushilfe anzustellen.

Die Woche war strikt aufgeteilt

Ruth Mägert ist die geborene Dienstleisterin und…