Inhalt und Verpackung

Wie es denn um Himmels Willen sein könne, dass ich als bekennender Christ und Politiker mit konservativen Wurzeln die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare befürworte, wurde ich oft direkt und noch öfter indirekt gefragt. Damit verrate ich doch unsere christlich-abendländischen Werte. Höchste Zeit also, darüber zu reden, zu schreiben, zu zwitschern – was auch immer. Nein, nicht über Homosexualität, sondern über unsere christlich-abendländischen Werte und die konservative Haltung, die in diesem Zusammenhang immer wieder gepriesen wird.

Die Versuchung, politische Ideen und komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge zu schubladisieren und mit Schlagwörtern zu versehen, ist gross und verständlich. Das Problem solcher Schubladen ist jedoch, dass oft gar nicht das drin ist,…