Grenzenlos beheimatet

Wir alle haben ja öfters mal etwas auszusetzen am Lauf der Dinge in der Eidgenossenschaft. Manche weniger, manche mehr – sei’s von links oder von rechts. Aber etwas verbindet: Wenn uns Kritik oder Unverständnis zur Schweiz im Ausland entgegenschlägt, auf Ferienreisen zum Beispiel, dann reagieren wir betupft und lassen nicht so schnell etwas auf das Land kommen. Dann wehrt sich der Heimatstolz. Ablehnung, von Aussenstehenden vorgetragen, macht uns irgendwie patriotisch.

Der heutige 3. November, an dem die Welt gespannt auf den Wahlausgang in die USA blickt, erinnert mich an meine Zeit in diesem Land: Um 1970 – vor 50 Jahren – verbrachte ich ein Jahr als A ustauschschüler in Kalifornien. Eine Schlüsselerfahrung damals: Meine Mitschülerinnen und Mitschüler haben mich…