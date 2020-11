FREIZEIT Was machen die Leute an den langen Abenden, wenn Gaststätten um 23 Uhr schliessen und der Vereinsanlass gestrichen ist? Der «Frutigländer» hat in Bibliotheken, Papeterien und Handarbeitsgeschäften nach Antworten gesucht.

KATHARINA WITTWER

Obschon nach dem Lockdown der Sommer vor der Türe stand, verzeichneten alle angefragten Bibliotheken im Frutigland umgehend nach der Wiedereröffnung eine höhere Frequenz. Vom Bestellangebot – entweder mit Hauslieferdienst oder zum Abholen – wurde unterschiedlich Gebrauch gemacht. «Unsere KundInnen waren sehr dankbar für diesen Service», blickt Elsi Rösti, Bibliotheksleiterin in Kandersteg, zurück. Das Desinfizieren sämtlicher Medien, das Entgegennehmen von Bestellungen sowie das Bereitstellen und Herausgeben dieser am «Medienfenster» bedeutete…