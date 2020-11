Angesichts der deutlichen Unterversorgung mit Schweizer Butter fordern die Milchproduzenten eine Preiserhöhung für ihr Produkt.

Die aktuelle Marktlage zeige in aller Deutlichkeit, dass Milchfett auf dem Schweizer Markt gesucht sei, schreiben die Schweizer Milchproduzenten (SMP) in einer Mitteilung. Nach den Regeln des Marktes sei eine Preiserhöhung für die Milch in diesem Umfeld überfällig.

Die Butterpreise wurden in der Schweiz auf Juli 2020 flächendeckend um rund 50 Rappen / kg erhöht. Gleichzeitig steigt der Butterabsatz unverändert sehr deutlich weiter. Covid-19 habe diese Entwicklung noch zusätzlich verstärkt. Zur Sicherstellung der Marktversorgung werden im laufenden Jahr weit über 5000 Tonnen Butter importiert. Das ist mehr als 10 Prozent des Gesamtkonsums. Diese Menge wurde…