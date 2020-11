JUSTIZ Der wegen vorsätzlicher Tötung seiner Partnerin verurteilte, mutmassliche Brandstifter von Frutigen (57) ist tot. Er wurde am letzten Freitagmittag leblos in seiner Zelle im Regionalgefängnis Thun aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwochabend entsprechende Medienberichte über die Identität des Verstorbenen. Gemäss den Justizbehörden wird die Todesursache nun durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich untersucht. Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen nicht vor.

Der 57-jährige Geschäftsmann war am 16. Oktober 2020 in einem Indizienprozess zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach Überzeugung des fünfköpfigen Regionalgerichts Oberland hatte er im Februar 2018 in Frutigen seine Partnerin umgebracht und später deren Haus angezündet, um die…