Die Sache mit der Bürokratie

Vor vielen Jahren habe ich, damals noch Mitglied der Redaktion, in einem Schlusspunkt auf der letzten Seite über die Absurdität italienischer Bürokratie geschrieben. Ich hatte damals meinen Vater in den Justizpalast in Genua begleitet – er hatte eine Charakterreferenz ins Italienische übersetzt und musste sie offiziell beglaubigen lassen. Das Hin und Her im labyrinthischen Gebäude, das Nicht-zuständig-sein-Wollen der Beamten, der Eintrag der Transaktion in ein massives Buch inklusive handgeschriebener Quittung sowie die Bezahlung durch Marken, die im Kiosk erstanden werden mussten, erschienen mir damals symptomatisch für den italienischen Staat und seine grösseren und kleineren Versäumnisse.

Als Schweizerin ist man ja besonders verwöhnt, was den reibungslosen…