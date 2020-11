Gestern Donnerstag war der siebte Welt-Pankreaskrebstag. Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse sind zwar selten, aber oft gefährlich. Für die Betroffenen ist es daher wichtig, gut beraten zu werden. Pankreaskrebs ist immer noch eine der tödlichsten Krebsarten – zwei von drei Patienten sterben im ersten Jahr nach Erkrankung.

MICHAEL SCHINNERLING

Pro Jahr erkranken in der Schweiz rund 1100 Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs, das macht drei Prozent aller Krebskrankheiten aus. Die Tendenz ist steigend, weil auch die Risikofaktoren für das Pankreaskarzinom zunehmen. Dazu gehören höheres Alter, Übergewicht und Rauchen. Man vermutet, dass diese Erkrankung bis ins Jahr 2025 die häufigste Todesursache bei Krebs sein wird. Es fängt scheinbar ganz harmlos an: Appetitmangel, Unwohlsein, Schwäche,…