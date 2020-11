Als Folge der zweiten Pandemiewelle besteht in einigen kantonalen Gesundheitsinstitutionen zusätzlicher Bedarf an diplomiertem Fachpersonal der Stufen eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ), höhere Fachschule (HF) und Fachhochschule (FH). An Einsätzen interessierte Fachpersonen können sich ab sofort auf dem von der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (GSI) eingerichteten «Meldeportal für freiwillige Einsätze» registrieren. Gesundheitsinstitutionen mit Bedarf an solchen Einsätzen nehmen anschliessend direkt Kontakt zu den angemeldeten Fachpersonen auf.

