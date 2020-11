Hippolyt Kempf war in den 1990er-Jahren ein erfolgreicher Schweizer Spitzenathlet. Weniger bekannt ist, dass der Nordisch-Kombinierer heute als Projektleiter beim Bundesamt für Sport (BASPO) die strategischen Grundlagen für die Bewältigung der Covid-Krise im Sport erarbeitet.

PETER SCHIBLI

Als Bub ging er regelmässig in Adelboden z'Alp. Als junger Athlet sprang er vor 25 Jahren auf der Schanze der Nordic Arena und gehörte 1997 in Kandersteg zu den Organisatoren der Schweizer Meisterschaften. Heute ist Hippolyt Kempf als Direktor Nordisch bei Swiss-Ski und als Forscher, Dozent und Leiter der Abteilung «Wirtschaft und Sport» beim BASPO tätig. In dieser Funktion berechnet der promovierte Sportökonom die volkswirtschaftlichen Schäden, die sich aus der Covid-Krise ergeben, formuliert…