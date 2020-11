EIN SCHWARZER TAG FÜR DIE FREIHEIT

Heute ist also «Black Friday» – der Tag, an dem ich laut Organisatoren «alles absagen sollte, was ich vorhatte». Die Rabattorgie, an der sich zahlreiche Anbieter beteiligen, ist offenbar zeitaufwendig.

Ich werde bei diesem Konsumwahn sicher nicht mitmachen. Schliesslich sind wir längst im Postmaterialismus angelangt: Selbstverwirklichung statt Schnäppchenjagd. Eine Wohnung voller Ballast – eh nicht mein Ding.

Ich schaue heute also aus sicherer Distanz dabei zu, wie die Nimmersatten vergeblich versuchen werden, ihren Kaufhunger zu stillen. Sklaven der Begierde, tragisch ist das. Und dann werde ich tags darauf besonnen meine Bedürfnise decken ...

... doch Moment: Darf man das denn überhaupt? Schliesslich folgt auf den «Black Friday» traditionsgemäss dessen…