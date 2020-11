EIN HARMLOSER ZIMMERMANN

Bei meiner Grossmutter im Schlafzimmer hing jahrzehntelang ein Jesusbild. Der Heiland trug darauf eine Art Nachthemd, einen gepflegten Bart und schulterlanges, dunkelblondes Haar. Melancholisch und ein bisschen verträumt blickte er aus seinem goldenen Bilderrahmen.

So ein sanftmütiger Gottessohn hat Vorteile. Er stellt keine Ansprüche, tut niemandem weh und bringt ein bisschen Farbe in die gute Stube. Fast könnte man fragen, warum die Römer diesen harmlosen Zimmermann eigentlich hingerichtet haben.

Ganz einfach: Weil er vermutlich nicht der Softie war, der bei meiner Grossmutter an der Wand hing. Der irdische Jesus war ein Unruhestifter. Was er predigte, hatte das Potenzial zum Umsturz. Die Letzten werden die Ersten sein. Die Wohlhabenden sollen arm werden – den…