ERSATZ FÜR DEN SCHMUTZLI

In diesem Jahr hat der Schmutzli einen vergleichsweise einfachen Job. Statt jedes Kind (und jeden Erwachsenen) einzeln zu beurteilen, kann er gleich den kollektiven Mahnfinger erheben – und sogar eine Einheitsstrafe androhen. Seine Botschaft: Wenn ihr euch jetzt nicht in Verzicht übt, eure Kontakte reduziert und Masken tragt, fällt Weihnachten 2020 komplett aus.

Tatsächlich scheint derzeit die grösste Angst vieler Schweizer zu sein, das Fest nicht im Kreise der erweiterten Familie oder mit Freunden verbringen zu dürfen. Besonders schlimm dran sind jene, deren Angehörige im Ausland oder im Altersheim leben. Schmutzli hätte also ein überzeugendes Druckmittel in der Hand, um die Menschen zu mehr An- respektive Abstand zu bewegen. Allerdings hat er ein entscheidendes…