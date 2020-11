Ingwer wird auch in der Schweiz angebaut.

Normalerweise legt die Trendknolle weite Wege zurück, bevor sie in unseren Tees oder Gerichten landet. Doch das muss nicht sein: Seit einigen Jahren baut Gemüsegärtner Stephan Müller Bio-Ingwer in Steinmaur (ZH) an. Dieses Jahr kommt er sogar auf eine stattliche Ernte von 17 Tonnen.

frutiglaender.ch