Freiheit

Ja, ich darf mich als freiheitsliebenden Menschen bezeichnen. Wenn ich rausgehe in die Natur, irgendwo allein oder mit Freunden zusammen auf den Trails unterwegs bin, dann fühle ich mich frei. Es ist dieses schöne Gefühl, nicht mehr als ein Paar Turnschuhe zu brauchen, um für einige Stunden Schritt für Schritt in eine völlig andere Welt einzutauchen, fernab vom Alltag. Und es spielt dabei keine Rolle, ob die Sonne scheint oder ob es stürmt oder regnet. Es ist auch absolut unwichtig, wie meine Frisur aussieht, welche Farbe meine Turnschuhe haben, oder ob man die Farbe überhaupt noch erkennen kann, weil sie durch so unwegsames Gelände gelaufen sind.

Dieser Drang nach Freiheit hat mich diesen Herbst dazu motiviert, mir einen Herzenswunsch zu erfüllen. Zehn Tage bin ich quer durch…