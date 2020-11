«Oscar» für Schweiz Tourismus

Der «Master of Swiss Web» gilt als Oscar der Webbranche. Schweiz Tourismus (ST) hat die prestigeträchtige Auszeichnung dieses Jahr an den «Best of Swiss Web Awards» erhalten. Dazu gab es dreimal Gold in den Kategorien Kreation, Technologie und Nützlichkeit, zweimal Silber für Innovation und Marketing und einmal Bronze für Publikumswert. Besonders die Liebe zum Detail, die interaktive visuelle Reise durch die Schweiz und die geschickten Navigationsmöglichkeiten als grosse Inspirationsquelle haben der Jury gefallen. Das Kundenerlebnis spielt eine zentrale Rolle, um Gäste von der Inspiration bis zur Buchung zu begeistern. MySwitzerland.com setzte sich im Masterrennen mit grossem Abstand gegen neun starke Konkurrenten aus verschiedenen Branchen durch. Das…