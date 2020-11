Wie so viele Veranstaltungen ist auch die Oktoberausgabe des Frutiger «Open Mics» Corona zum Opfer gefallen. Da als «Featured Artist» bereits eine Top-Country- Rock-Band engagiert war, wurde kurzerhand anstelle des öffentlichen Auftritts eine Fernsehaufzeichnung mit dem TV Oberwallis realisiert. So spielten Timberline aus Belp im Landhaus Adler nicht vor Livepublikum, sondern vor laufenden Kameras. Das Resultat kann auf TV Oberwallis (empfangbar via Swisscom TV) in der Sendung «Wir leben Musik» oder in unserer Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/ web-links.html angeschaut werden.

PRESSEDIENST ALPENLANDEVENTS.CH