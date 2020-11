LESERBRIEF ZUR «KONZERNVERANTWORTUNGSINITIATIVE» (ARTIKEL IM «FRUTIGLÄNDER» VOM 20. OKTOBER)

Wenn man die Argumente der Gegnerschaft liest, könnte man meinen, das Gewerbe in der Schweiz breche zusammen. Der im SVP-Inserat präsentierte Hammer schlägt nicht unsere KMU, sondern er trifft Menschen in ärmeren Weltregionen. Dort, wo Konzerne mit Sitz in der Schweiz ihre horrenden Gewinne erzielen. Da werden Pestizide, die in Europa längst verboten sind, in Indien auf Baumwollfeldern eingesetzt. In Südamerika werden giftige Schwermetalle in den Minen einfach im Boden belassen. Ganzen Dörfern wird so das Trinkwasser vergiftet. Wollen wir das wirklich weiter tolerieren?

Es ist ganz einfach: Was uns schädigt, belastet oder vergiftet, tut dies auch in der Dritten Welt. Wenn Konzerne und ihre…