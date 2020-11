Das ehemalige Munitionslager zieht weiter seine Kreise und ist mittlerweile auch im Deutschen Fernsehen angekommen. Am Sonntag berichtete das «Europamagazin» der ARD über die Gefahr im Berg – und über jene Dorfbewohner, die alles zurücklassen müssen.

BIANCA HÜSING

«Angst, Ungewissheit ohne Ende ... es ist noch schwierig zu erklären, was man da so fühlt.» Eigentlich braucht es auch keine Worte um zu erkennen, was in David von Känel und seiner Frau Erika vorgeht. Die Blicke der beiden sprechen Bände, die emotionale Musik im Hintergrund des ARD-Beitrags tut ihr Übriges. Für mindestens zehn Jahre sollen die Kandergrunder Landwirte ihr Zuhause, ihren Hof und damit auch ihre bisherige Existenzgrundlage aufgeben – weil das Gebäude in der sogenannten «roten Zone» liegt.

Solange die Kraft noch…