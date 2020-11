LESERBRIEF ZUR ABSTIMMUNG VOM 29. NOVEMBER ZUM BETRIEBSBEITRAG SPORTZENTRUM FRUTIGEN

Die Gemeinde Frutigen unterstützt die Sportzentrum Frutigen AG jährlich mit einem substanziellen Beitrag an die Betriebskosten. Diese Kosten sind in Relation mit den Vorteilen eines Badeangebots in der Gemeinde zu stellen.

Bewegung im Wasser gehört zu den gesündesten Sportarten überhaupt. Gerade vor diesem Hintergrund lohnt sich die Investition in den Betrieb eines Hallenbades im Sinne der Gesundheit der Bevölkerung. Neben dem Schulschwimmen erbringt der Schwimmclub Frutigen mit seiner Schwimmschule einen wichtigen Beitrag zur Selbstrettungskompetenz der Kinder und Jugendlichen. Generationen von Schulkindern aus der Region haben im Hallenbad Frutigen die Angst vor dem Wasser abgelegt, das Schwimmen…