SKI ALPIN Nadja Bircher aus Mülenen startete am Donnerstag bei den beiden FIS-Slalomläufen und am Freitag bei der Liechtensteinischen Meisterschaft – beides in Adelboden. Trotz anfänglicher Fehler genoss sie die Rennen.

MICHAEL SCHINNERLING

«Ich machte mir selbst Druck, dabei kenne ich die Strecke in- und auswendig», erzählt Nadja Bircher im Nachhinein. «Am ersten und zweiten Tag habe ich beim ersten Lauf jeweils zu viel gewollt und machte einen Fehler bei den Toren.» In den beiden zweiten Läufen hatte sie dann nichts mehr zu verlieren und hatte einen guten Lauf. Ihre Bilanz: «Ich konnte trotz allem die Zeit auf der Tschentenalp geniessen.» Sehr viele Leute seien vor dem Start zu ihr gekommen, um ihr alles Gute zu wünschen. «Das war so schön», strahlt Bircher. Die Piste befand sich, wie…