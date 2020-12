Die EmpfängerInnen des diesjährigen Schweizer Tourismuspreises Milestone wurden letzte Woche in der «htr hotel revue» und weiteren Branchenmedien bekanntgegeben. Der «Meilenstein» ist mit insgesamt 35 500 Franken dotiert und wird in mehreren Kategorien verliehen. Er wird von der «htr hotel revue» und HotellerieSuisse lanciert und vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO im Rahmen des Innotour-Förderprogramms unterstützt.

In der Sparte Förderpreis «Premiere» gewann die Reichenbacher Firma Pricenow AG (wir berichteten). Auch Adolf Ogi wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Kandersteger habe mit seiner Ausstrahlung und Zuversicht das Bild der Schweiz im Ausland jahrzehntelang mitgeprägt. «Seine Verbundenheit mit den Bergen, dem Skisport und damit auch dem Schweizer Tourismus lebt er…