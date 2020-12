Der reiche Klang eines einfachen Lebens

Kerzen erleuchten meine Stube, echte Kerzen, die ich mit einem Streichholz anzünde und vor dem Zubettgehen auspuste und genüsslich die Nase durch das Räuchlein ziehe. Keine elektrisch erleuchtete Girlande und anderer Firlefanz kann diese Momente ersetzen. Seit meiner Kindheit gehören echte Kerzen in der finsteren Jahreszeit zu meinem Leben, mit all ihren Freuden und Gefahren.

In dieser warmen Atmosphäre lese ich gerne in der Stille der Nächte im Buch des französischen Autors Christian Signol, das mich in das erste Jahr des 20. Jahrhunderts führt, in das Gebiet Causse de Quercy, nördlich von Toulouse, als eine verzweifele Frau ihr Neugeborenes kurz vor Weihnachten mitten in einer Schafherde ablegte. Der alte Schäfer fand das Findelkind, trug es in…