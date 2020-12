Ändern wird sich nichts

Auf der ganzen Welt atmeten die Menschen Anfang November auf: Selten hat eine Präsidentenwahl so viel Aufmerksamkeit bekommen wie der Kampf von Donald Trump um eine zweite Amtszeit.

Trump hat den Kampf verloren, Joe Biden wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Auch wenn er sich noch windet und mit wirren Anschuldigungen um sich wirft: Spätestens Anfang Januar wird Präsident Trump (mindestens für die nächsten vier Jahre) Geschichte sein.

Interessant ist an diesen Wahlen vor allem, wie emotional man diese auch aus serhalb der USA verfolgt hat. Leute jubelten in Europa, Afrika und Asien, als die grossen Fernsehsender den Sieg Joe Bidens verkündeten. Trump hat sich mit seinem Stil sehr unbeliebt gemacht, er hat staatsmännisches Verhalten…