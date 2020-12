Als ob man es bestellt hätte

Letzten Monat habe ich an dieser Stelle über das US-System zur Präsidentenwahl geschrieben. Und in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass dieses einige (aus heutiger Sicht) Absurditäten enthält. Ich habe ebenfalls gesagt, dass das heutige politische System der Schweiz im Wesentlichen eine frühe Kopie dieses Systems ist.

Bis vor wenigen Wochen konnte man sich das noch kaum vorstellen. Ich hatte so oder so vor, diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede in einer weiteren Kolumne zu erläutern. Und in der Zwischenzeit ist mir die Aktualität in der Schweizer Politik zu Hilfe gekommen. Im Nachgang der Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative ist nämlich etwas passiert, das sehr genau die Gemeinsamkeiten trifft: Die Initiative wurde nur durch das Ständemehr…