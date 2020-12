Laternen im Dunkeln

Zwischen dem Restaurant Alpenruh und dem Tschingelsee zuhinterst im Kiental lädt zurzeit ein besonderer, ungefähr zwei Kilometer langer Rundweg zum Wandern, Meditieren und Geniessen ein. Er wird bereits zum dritten Mal durch das Wirtepaar Marianne und Steff Kälin unterhalten.

32 Lampen weisen dem Wandernden in der Dunkelheit den Weg. In der absoluten Stille und Ruhe sind nur die knirschenden Schritte und ab und zu entfernte Stimmen anderer Wanderer in der Nacht zu hören. Wer diese einzigartige Stimmung und besonders jetzt ein unvergessliches Advents- und Wintererlebnis geniessen will, kommt auf diesem Weg ganz auf seine Rechnung. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag, von 17.30 bis 21 Uhr, und bis März ist der Weg beleuchtet.

