Glühwein und «Schneemann-Suppe»

Auch «Das Atelier Friseur» an der Kanderstegstrasse in Frutigen hat in den vergangenen Tagen mit einem dekorierten Fester auf das Weihnachtsfest eingestimmt. Zeitweise gab es vor dem Geschäft auch einen Stand: Es gab Glühwein, Punsch, Schneemann-Suppe und süsse Naschereien.

MONYA SCHNEIDER