Ein Adventsfenster im Schaufenster

Noch bis heute gibt es in Aeschi die beliebten Adventsfenster zu bestaunen. Es ist erfreulich, wie viele sich jeweils die Zeit nehmen, um allen eine Freude mit ihren kleinen Kunstwerken zu machen. Neben anderen gestaltete auch Jeannette Mägert beim Kiosk eines der Adventsfenster, liebevoll mit Engel, Kerzen, dezenter Beleuchtung und einem Weihnachtsmann ausgestattet – ein Hingucker im Schaufenster. «Mein Vater fand ein altes Fenster und dann haben wir wichtige Wünsche hineingeschrieben. Alles, was in der jetzigen Zeit wichtig ist: Glück, Licht, Hoffnung, Liebe, Gesundheit und Wärme», erklärt Jeannette Mägert.

TEXT / BILD MICHAEL SCHINNERLING