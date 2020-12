Mit dem Unternehmerteam Frutigland gründete Business Network International (BNI) die 86. Sektion des Netzwerks in der Schweiz. An der Onlinefeier unterstrich Globetrotter-Chef André Lüthi als Gastreferent die Bedeutung eines funktionierenden Netzwerks.

Wer in diesen Zeiten im Markt sichtbar und langfristig mit kaufstarken Kunden in Kontakt bleiben will, braucht ein funktionierendes Netzwerk. Zugang zu einem solchen finden regionale Unternehmer ab sofort fast vor der Haustür: Am letzten Donnerstag ist mit dem BNI-Unternehmerteam Frutigland die 86. Sektion in der Schweiz gegründet worden.

Im Unterschied zu anderen Service-Clubs visiert BNI das Ziel an, mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen zu generieren. Zu den wesentlichen Mitteln hierfür zählen: effiziente Organisation,…